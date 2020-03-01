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عدن - ياسمين التهامي - "صور" مصادر تكشف عن السبب ... الميسري يلتقي برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبقين



التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد احمد الميسري اليوم، الرئيس الاسبق علي ناصر محمد ، وذلك ضمن اللقاءات والمشاورات التي يجريها مع عدد من الشخصيات والقيادات اليمنية البارزة، اثناء زيارته لجمهورية مصر العربية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن نائب رئيس الوزراء ناقش مع الرئيس الأسبق خلال اللقاء ، العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية وبحث سبل الخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد جراء الحرب العدوانية التي شنتها المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران .

جديد اب برس

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وأكد نائب رئيس الوزراء ، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتوحيد الصفوف لبلورة قواسم مشتركة بين كافة القوى الوطنية لاستعادة اركان مؤسسات الدولة الدستورية في كافة المجالات.

وجدد الميسري التأكيد على أهمية التمسك بالمرجعيات الثلاث وقرارات الشرعية الدولية والعمل على تطبيقها على الأرض لضمان إيجاد حلول وتسوية شاملة تضمن انهاء معاناة الشعب اليمني شمالا وجنوبا ، وبناء دولته الاتحادية تحت راية شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي .

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد التقى في وقت سابق، ضمن زياراته ولقاءاته للقيادات والشخصيات اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة ، برئيس الوزراء الأسبق مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، لبحث جملة من القضايا في الساحة الوطنية والحلول التي تتطلبها في سبيل إنهاء الانقلاب وأبناء الدولة اليمنية الاتحادية.