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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم" وزير الدفاع الجديد تعلن عنه الفضائية اليمنية

علق رئيس قطاع التلفزيون اليمني التابع لحكومة الشرعية على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والذي قضى بتعيين الفريق صغير عزيز قائد العمليات المشتركة رئيسا لهيئة الأركان العامة. جديد اب برس Advertisements وقال رئيس قطاع التلفزيون اليمني "جميل عز الدين" في تغريدة نشرها على حسابه في "توتر":" الفريق صغير عزيز رئيسا للأركان وقائدا للعمليات المشتركة وقريبا سيكون وزيرا للدفاع .وهو من سفيان وقاتل الحوثي منذ البداية وإن شاء الله يحقق تغيير في الميدان خاصة والتحالف يثق فيه".

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