شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس سعودي ذهب إلى جنوب آسيا لقضاء شهر العسل ..وبعد ثلاثة أسابيع اكتشف مفاجأة صادمة في عروسته فاعادها إلى أهلها على الفور وامهلهم عشرين يوم ..شاهد ما الذي حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدى خلاف لفتاة مع زوجها، لم تكمل شهراً في عش الزوجية، إلى عودتها لمنزل ذويها بجنوب محافظة الطائف. وقال مصدر مقرب من الفتاة أن خلافاً نشب بينها وبين زوجها بعد عشرين يوماً من إقامة حفل زفافهما، وبعد 15 يوما قضياها في جنوب شرق آسيا، بسبب اعتياد الفتاة على طلب الزوج بإحضار وجبة إفطار من أقرب بوفيه يحتوى على خبز تميس وفول وبعض المعلبات. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • وداعاً للشيخوخة المبكرة وأمراض القلب والزهايمر والسرطان .. هذة الثمرة اللذيدة والرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للأبد وتحميك من أخطر الأمراض القاتله ..شاهد • عريس سعودي ذهب إلى جنوب آسيا لقضاء شهر العسل ..وبعد ثلاثة أسابيع اكتشف مفاجأة صادمة في عروسته فاعادها إلى أهلها على الفور وامهلهم عشرين يوم ..شاهد ما الذي حدث • مذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" في ظهور صارخ بجوار عروسة شقيقها ... ارتدت فستان أحمر فخطفت الأنظار وكانت أميرة الحفل بلا منازع ... شاهد • أفعى عملاقة طولها 7 متر تخنق رجل وتلتهمه بلمح البصر .. وبعد ثلاثة ايام فتحت الشرطة بطنها ووجدت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. (فيديو) • هل تذكرون "سوزان مبارك" زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ..شاهدو كيف أصبح شكلها وماذا فعلت عندما مد السيسي يده ليصافحها ..(فيديو) Advertisements • شاهد : عريس يضع عروسته في موقف محرج للغاية ويجبرها على هذا الفعل في الشارع بعد حفل الزفاف مباشرة (صورة) • أسد يعاشر إمرأة متزوجة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو • اذا تجاوز عمرك الثلاثين عام فعليك القيام بهذا الأمر البسيط حتى لا تظهر التجاعيد على وجهك وتداهمك الشيخوخة المبكرة • أسد فشل في اشباع رغبة حبيبته "اللبوة" فعاقبته بطريقة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..شاهد • هل تذكرون المذيع العماني الذي أعلن وفاة السلطان قابوس .. شاهدو المفاجأة الجديدة التي كشف عنها اليوم ! --------------------------------- وبعد مرور 5 أيام من طلب التميس والفول لم يجد الزوج إلا إعادتها إلى منزل ذويها، لتتعلم الطبخ، لأنه اكتشف بأنها لا تجيد طهي الطعام على الإطلاق، ممهلاً أسرتها 20 يوماً فقط إذا ما أرادت الاستمرار معه.

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