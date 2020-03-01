شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يعاشر إمرأة متزوجة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر فيديو على موقع يوتيوب، يعرض فيه صاحبه قصة لامرأة كانت تشكو من سوء معاملة زوجها، فلجأت إلى أسد بحثًأ عن حل لمشكلتها.

وفي التفاصيل، فإن والدة الزوجة دلت ابنتها على طريقة حكيمة لتحسين طباع الزوج، وهي أن تسحب شعرة من رأس الأسد.

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الأم أخبرت ابنتها أن الأسد سيتحول إلى مفترس إن لم تتقرب منه حتى يتعرف عليها ويتآلف معها، فقامت الزوجة بالتقرب من الأسد كل يوم وإعطائه وجبات من الطعام المفضل لديه، حتى تمكنت من احتضانه وإمضاء الأوقات معه.



وحين واتتها الفرصة انتزعت شعرة من رأسه ، وعادت وهي فرحة إلى والدتها لتخبرها بنجاحها في نزع شعرة الأسد.

وأشار صاحب الفيديو، إلى أن الأم باغتت ابنتها برد صاعق، حيث قالت لها إن سوء طباع الزوج لا تكون إلا بسبب سوء طباع الزوجة، وأن باستطاعة الزوجة كسب زوجها لو حاولت معه وتقربت واحتضنته وعاشرته كما عملت لأجل انتزاع الشعرة من الأسد، بالرغم من صعوبة ذلك.