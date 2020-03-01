شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يشن هجوما عنيفا على الحوثيين في نهم ويستعيد مواقع استراتيجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وقالت مصادر ميداينة، إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا قبل قليل، على مواقع المليشيات في سلسلة جبال صلب والجمايم بميسرة جبهة نهم.

وأضافت المصادر، ان الجيش الوطني تمكن من استعادة مواقع استراتيجية في سلسلة صلب والجمايم بميسرة جبهة نهم.

واشارت المصادر، إلى ان قوات الجيش دكت مواقع وتجمعات للمليشيات بالكاتيوشا، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير أطقم وآليات.