شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية” خديجة عمران” تغادر برنامج ذا فويس كيدز...فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادرت المتسابقة اليمنية خديجة عمران برنامج ذا فويس كيدز الذي يعرض على قناة mbc.

وكانت خديجة عمران قد تأهلت الى مرحلة المواجهة بعد ان غنت أغنية "حارة السقايين"، وكان أداءها الأفضل مما جعلها تتأهل إلى المواجهات الأخيرة في ذا فويس كيدز

وغنت خديحة في مرحلة المواجهة الاخيرة اغنية " متيم بالهواء" وهي من اغاني الفنان اليمني كرامه مرسال الا انها لم تحصل على اعجاب مدربها الفنان اللبناني"عاصي الحلاني " وهو ماتسبب في خروجها .