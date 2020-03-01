شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري يكشف حقيقة سقوط ”غيل الجوف” بيد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري بمحافظة الجوف، مساء اليوم السبت، حقيقة سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية الغيل.

وقال المصدر لـ"المشهد اليمني" أن قوات الجيش اليمني قضت على خلايا نائمة تابعة لمليشيا الحوثي بعد أن حاولت تفجير الوضع في مركز المديرية الواقعة غربي المحافظة، بعد أن فرضت حصارا مطبقا على تلك العناصر.

وأشار المصدر الى أن الحصار يأتي عقب محاولة المليشيا الاعتداء على نقاط عسكرية والقيام بأعمال تخريبية داخل المجمع.

ولفت المصدر بأنه تم التعامل مع تلك العناصر التي تمركزت داخل الأحياء السكنية وتحتمي بمنازل المواطنين وتحتجز النساء والأطفال وتستخدمهم دروعا بشرية.

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وتساقطت مجاميع حوثية، اليوم السبت، على أطراف قرية الغيل الواقعة في مركز المديرية والذين استغلوا دعم أبناء الأشراف ومتحوثي الجوف من مديريتي مجزر والغيل؛ وفقا لمصادر ميدانية.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات جوية على إمدادات المليشيا في مديرية المطمة، كانت قادمة من مديريتي حرف سفيان وحوث بمحافظة عمران لدعم الحوثيين.

وتشهد المحافظة منذ، أواخر الأسبوع الماضي، معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني، والمليشيا، تكبدت خلالها المئات من القتلى، وعلى الرغم من خسائرها الكبيرة.