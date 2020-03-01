شكرا لبحثكم عن خبر ”بن عزيز” يصدر توجيهات عسكرية هامة بعد يوم من تعيينه رئيسا لـ”الاركان” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت، توجيهات عسكرية هامة بعد يوم من تعيينه.

ووجه بن عزيز خلال ترؤسه اجتماعا لقيادة العمليات المشتركة، بتقديم الافكار والرؤى العملية لرفع الجاهزية القتالية وتنفيذ برامج تدريبية في جميع الوحدات القتالية المشكلة على أسس ومعيار وطني وفقا لقانون الجيش، مؤكداً على الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء.

وأكد بن عزيز مواصلة الجهود التي مضت بها قيادة العمليات المشتركة فيما يخص الإعداد القتالي والمعنوي في مسرح العمليات القتالية ورفد الجبهات والقوات المسلحة بالقوة البشرية بمختلف التخصصات.

وقال "ان العمليات المشتركة ستظل تعمل وفقاً للأهداف التي من أجلها شكلت وسنعمل جميعا وفق دوائر وزارة الدفاع والعمل المؤسسي وسنمضي بنفس الروح القتالية الصادقة تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة".

وشدد على المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة في هذا الظرف غير الاعتيادي وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وتحمل المسئوليات..

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مُثمناً الجهود المبذولة من قيادة تحالف دعم الشرعية وخصوصا قيادة القوات المشتركة على دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن واستعادة ما تبقى من أراضيه تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع والاطلاع على مسرح العمليات في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية والمحاور العملياتية والقتالية.

من جانبه اكد رئيس أركان العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري على مواصلة الجهود الحثيثة من أجل الارتقاء بالعمليات المشتركة وتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أصدر أمس الجمعة، قرار بتعيين اللواء صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان العامة، بعد ان كان يشغل منصب رئيس العمليات المشتركة.