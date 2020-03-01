شكرا لبحثكم عن خبر نجاة ”العكيمي” من ”هجمة صاروخية” شنتها مليشيا الحوثي خلال معارك ”الجوف” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم السبت، بنجاة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، من محاولة استهداف صاروخي، بمديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا شنت قصفًا صاروخيًا مكثفًا على مواقع قوات الجيش بمديرية الحزم مركز المحافظة، كما حاولت استهداف موكب لمحافظ المحافظة، اللواء العكيمي، لكنه نجا من الهجمة الصاروخية.

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وتساقطت مجاميع حوثية، اليوم السبت، على أطراف قرية الغيل الواقعة في مركز المديرية والذين استغلوا دعم أبناء الأشراف ومتحوثي الجوف من مديريتي مجزر والغيل؛ وفقا لمصادر ميدانية.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات جوية على إمدادات المليشيا في مديرية المطمة، كانت قادمة من مديريتي حرف سفيان وحوث بمحافظة عمران لدعم الحوثيين.

وتشهد المحافظة منذ، أواخر الأسبوع الماضي، معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني، والمليشيا، تكبدت خلالها المئات من القتلى، وعلى الرغم من خسائرها الكبيرة، إلا أنها بقيت مستميتة في القتال حتى تمكنت من السيطرة على مديرية الغيل المتاخمة لمركز محافظة الجوف من الجهة الغربية.