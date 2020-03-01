شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن جنسية الموظف الاممي المصاب بفيروس كورونا بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة لـ " المشهد اليمني " إن الموظف الاممي الذي وضع تحت الحجر الصحي بصنعاء بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا هو إيطالي الجنسية .

وتعد اكتشاف هذه الحاله هي الاولى في اليمن للموظف الاممي الذي قدم الى صنعاء مؤخرا بطائره تابعة لاحد منظمات الأمم المتحدة .

وسجل فيروس كورونا رقم كبير في ايطاليا بعد الاعلان عن وفاة ما يزيد عن 21 مصاب بالفيروس وتأكيد اصابة ما يزيد عن 888 حالة .

وتعتبر اليمن من الدول التي لم يعلن فيها عن أي حالات إصابات بشكل رسمي لكن يخشى ان يكون الموظف الأممي قد نقل المرض الى عدة اشخاص اثناء اختلاطه في المطار وفي السكن المخصص لموظفي الأمم المتحدة .

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وأوضح المصدر إن المصاب ربما يكون اختلط بزملاءه من العاملين في المنظمات بصنعاء بالاضافه الى بعض اليمنيين وهو ما قد يسبب خطر ظهور حالات اخرى .

وبحسب المصادر فقد وضع المصاب في حجر صحي بعدما تم اخلاء البناية السكنية التي يسكن فيها (مبنى موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة) .

جدير بالذكر أنه تم التعرف على أكثر من مصاب ايطالي بـ"كورونا" في عدة دول.