شكرا لبحثكم عن خبر بعد تسجيل اول حالة اصابة ب”كورونا ”في صنعاء ...مطالبات بتشديد الاجراءات وعمل فحوصات طبية بين مناطق سيطرة الحوثي والشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الحكومية الشرعية بتشديد الاجراءات وعمل الفحوصات اللازمة خلال التنقل بين مناطق سيطرة الحوثي والمناطق المحررة.

وقال الناشطون : انه وبعد تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء يجب على الحكومة تشديد الاجراءات وعمل الفحوصات اللازمة لتنقل المواطنيين من داخل مناطق سيطرة الحوثي الى مناطق سيطرة المليشيا .

Advertisements

واكد دكتور مختص في الامراض الوبائية : انه وفقا لنتائج دراسات من الصين فإن المناطق التي تشتهر بجوها البارد يعيش فيها الفيروس بشكل اكبر من المناطق التي يكون جوها حار وانه بعد تسجيل اول حالة في العاصمة صنعاء فإن انتشار الفيروس في الجو البارد الذي يغلب على مناطق سيطرة الحوثي اكبر من مناطق الجو الحار التي يغلب سيطرة القوات الشرعية .

ودعا الناشطون الجهات الدولية والتحالف العربي الى مساعدة اليمن " data-title=" اليمن " data-width="700" data-height="384"> اليمن سوى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي او تلك المناطق المحررة فالاستعدادات للجانبين اليمنيين ليست كبيرة وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية .

يذكر انه تم اليوم تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورنا لموظف يعمل في احدى المنظمات الدولية اتى الى اليمن من خلال مطار صنعاء الدولي الذي يسيطر عليه الحوثيين .