شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول فيديو ... للتخلص من المصابين بفيروس كورونا ... ايران تصدم العالم وتبتكر حيلة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو مسرب الكارثة التى ترتكبها السلطات الإيرانية في تعاملها مع ضحايا فيروس كورونا.

ووثق أحد المتواجدين في إيران قوات الأمن الإيرانية وهى تدفن ضحايا فيروس كورونا بالقرب من منازل المدنيين، معرضين حياة الأبرياء من المدنين للخطر.

يذكر أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تزايدت في إيران خلال الأيام الماضية..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد اول فيديو ... للتخلص من المصابين بفيروس كورونا ... ايران تصدم العالم وتبتكر حيلة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.