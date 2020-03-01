شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" ما فعلته شابة سعودية بالمتحرشين قلبت الأمور رأسًا على عقب ... تحرش جماعي بفتيات سعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #متحرشين_لو_برستيج ما اشوف اي متحرشين بالموضوع

الي صاير ب اختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال

واتمنى من احد الشباب رفع قضيه تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي !

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