شكرا لبحثكم عن خبر هلع ورعب بين قيادات الحوثي بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا...تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار إصابة موظف دولي موجود في صنعاء يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة بفيروس كورونا هلع كبيرا لدى القيادات الحوثية .

وقالت مصادر محلية أن المصاب بكورونا كان قد وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء وقد اختلط بعدد من المسؤولين والقيادات الحوثية كما اختلط بعاملين في المنظمات بصنعاء .

واكدت المصادر أن كثيرا من القيادات والمسؤولين الحوثيين الذين التقوا بالموظف الدولي هرعوا للفحص للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.

من جهة أخرى قالت مصادر محلية أن قيادات حوثية عادت من إيران يشتبه بإصابتها بالكورونا بعد لقاءها بمسؤولين إيرانيين اتضح أن بعضهم مصابين بالوباء العالمي كورونا .

يذكر أن تم تسجيل يومنا هذا بالعاصمة صنعاء عن إصابة موظف دولي بفيروس كورونا وتم حجره صحيا في مركز الحجر الصحي الذي أقامته مليشيا الحوثي بصنعاء .