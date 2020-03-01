شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يمنع دخول الاحمر الى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الامين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم د.حميد شيباني ان قرار السلطات السعودية الخاص بإيقاف الدخول الى المملكة مؤقتا بسبب ترتيبات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا عالميا هو السبب في تأجيل سفر المنتخب اليمني الاول لكرة القدم الى مدينة جدة استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي يوم 26 مارس ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2020 وكاس امم اسيا2023م.

Advertisements

جاء ذلك تعليقا من الامين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم على منشور كتبه الزميل فرحان المنتصر على حاسبه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يفيد فيه بتأجيل سفر المنتخب الذي كان مقررا له ظهر الجمعة من دون اسباب.

وقال شيباني ان الاتحاد اليمني ينتظر القرار الاخير للسلطات السعودية يوم غدا الاحد قبل البحث عن حل بديل لفشل معسكر جدة الذي كان المنتخب بصدد دخوله قبل مواجهة الاخضر السعودي على معشب الجوهرة.