شكرا لبحثكم عن خبر أول لقاء بين نجل الرئيس صالح وقيادي حوثي في دولة خليجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية مطلعة عن أول لقاء جمع بين نجل الرئيس صالح وقيادي حوثي في أحد الدول الخليجية.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن خالد علي عبدالله صالح، التقى بناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في أحد مساجد، سلطنة عمان.

واشارت المصادر الى ان نجل الرئيس الراحل صالح، صافح محمد عبد السلام، دون أن تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى.

واغتالت المليشيا الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في منزله بالعاصمة صنعاء، في ديسمبر 2017، ومعه أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، فيما اعتقلت نجلي صالح لتفرج عنهم بعد ذلك بوساطة عمانية، وتبقي لديها في الاسر شقيق طارق صالح محمد محمد عبدالله صالح ونجله عفاش طارق صالح.