شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يحركون تعزيزات عسكرية كبيرة من حرف سفيان تجاه المطمة للتقدم نحو الحزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن تحريك المليشيا الحوثية تعزيزات عسكرية كبيرة من مديرية حرف سفيان والتابعة لمحافظة عمران . وقالت المصادرلـ "المشهد اليمني " اليوم السبت أن الحوثيبن قاموا بتجهيز العديد من العناصر التابعة لهم في مديرية حرف سفيان ذات الأغلبية الحوثية والمجاورة لمديرية المطمة بمحافظة الجوف . وأضافت المصادر أن تحركات الحوثيين تهدف لمحاولتهم السيطرة على مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف والمطمة بعد أن وصلت عناصر الحوثيين الى أطراف مديرية الغيل.

وأكدت المصادر عن تعرض الجيش الوطني للخيانه من قبل عناصر حوثية تابعة لقبائل من آل الشريف وغيرهم من الجوف والمرتبطة بالمليشيا وتمثل حاضنة محليه له.

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