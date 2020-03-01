شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في ”صنعاء” لموظف دولي وصل مؤخراً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر إعلامي تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لأحد موظفي الامم المتحدة العاملين في في صنعاء اليوم.

وقال المصدر ان المصاب موظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة، (لم يوضح جنسيته) وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء وثبت بأنه حامل للفيروس.

وأوضح المصدر ان المصاب ربما يكون اختلط بعاملين في المنظمات بصنعاء وهو الآن في حجر صحي بعدما تم اخلاء البناية السكنية التي يعيش فيها (مبنى سكن موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة) .

ويشتبه ان يكون هناك يمنيين او اجانب يعملون في المطار او في المنظمات او آخرين قد اصيبوا بالفيروس بعد الاختلاط بالمصاب.

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واصدرت جماعة الحوثي تعليمات مشددة بعدم النشر حول الموضوع والتكتم عليه ، ولم تصدر وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي أو المنظمة الدولية التي يعمل فيها الموظف اي نفي او تأكيد حول الموضوع حتى اللحظه .

وطالب المصدر اليمنيين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامه والوقاية من الفيروس الذي يعد وباء عالمي وسجل حالات وفاة في عدد من الدول وانتشار سريع حول العالم .