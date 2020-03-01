شكرا لبحثكم عن خبر قيادي مؤتمري يكشف تفاصيل لقاء ”الأردن” ومصير الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية من خارطة الحل في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ووزير الخارجية اليمنية الأسبق د. أبو بكر القربي، أن مخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يومي 26 - 27 فبراير الجاري، والذي ضم مجموعة من القيادات السياسية في الشرعية وقيادات سياسية وناشطين، تشير إلى أن الأحزاب المدنية الموقعة على المبادرة الخليجية، لن يكون لها وجود في خارطة الحل السياسي في اليمن، معللاً ذلك بأن من يتحكم في مسار العملية السياسية هم الأطراف المنخرطة في أعمال العنف والصراع.

وقال القربي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها "المشهد اليمني": أنه "ظهر في اللقاء التشاوري الأخير في الأردن أن الاحزاب المدنية الموقعة على المبادرة الخليجية ستستبعد من مفاوضات الحل السياسي".

وأشار القربي، أن النقاشات في اللقاء التشاوري، توصلت إلى أن مشاركة الأحزاب المدنية الموقعة على المبادرة الخليجية، في العملية السياسية مرتبط بانضمامها بأعمال العنف، قائلاً "إلا إذا انضمت إلى أطراف العنف مما يعني فقدان حرية قرارها".

وأكد القربي، أن حدوث مثل هذا الأمر، سيضر كثيراً ببناء الدولة المدنية، ويشجع القوى المدنية إلى إنشاء مليشيات، لكي يكون لها مكان في المفاوضات.

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وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، نظم لقاء تشاوري في العاصمة الأردنية عمان، حضره مجموعة من المسؤولين في الشرعية اليمنية، وعدد من السياسيين والناشطين وقيادات حزبية، وذلك بهدف التوصل لأفكار ورؤى تساهم بالدفع باستئناف العملية السياسية في اليمن.



Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي

@AAlqirbi

ظهر في اللقاء التشاوري الاخير في الأردن ان الاحزاب المدنية الموقعة على المبادرة الخليجية ستستبعد من مفاوضات الحل السياسي الا إذا انضمت إلى اطراف العنف مما يعني فقدان حرية قرارها كما انه يضر ببناء الدولة المدنية و يشجع القوى المدنية الى إنشاء مليشيات لكي يكون لها مكان في المفاوضات

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1:06 PM - Feb 29, 2020