شكرا لبحثكم عن خبر أزمة غاز طاحنة تجتاح صنعاء وارتفاع سعر الأسطوانة الغاز إلى أكثر من 150% والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتاحت العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة غاز خانقة وهو ما تسبب في إرتفاع سعر أسطوانة ألغاز أكثر من 150 % في السوق السوداء والتي يديرها مشرفين وقيادات تابعة للحوثي .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن أزمة الغاز تسببت في توقف العديد من سيارات النقل الصغيرة وخاصة سيارات الأجرة والتي تعمل بالغاز نتيجة لانعدام الغاز في المحطات الرئيسية .

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وأضافت المصادر أن الغاز معدوم في المحطات الرئيسية بينما يتواجد في السوق وهو ما يعكس استغلال القيادات الحوثية للناس وخاصة في افتعال الازمات بهدف الإثراء الغير مشروع .

وأكدت المصادر إرتفاع سعر أسطوانة ألغاز من ثلاثة ألف ريال إلى عشرة الف ريال وهو ما حقق عوائد مالية كبيرة لهؤلاء الانتهازيين والذين يقتاتون من أزمات الناس .

هذا ويعاني العديد من المواطنين اليمنيين نتيجة لعدم مقدرتهم على شراء أسطوانات الغاز وهو ما جعل الناس يلجئون إلى قطع الأشجار من أجل توفير الوقود الكافي لعملية الطبخ وإعداد الطعام .