أزمة غاز طاحنة تجتاح صنعاء وارتفاع سعر الأسطوانة الغاز إلى أكثر من 150%

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يزيد بن سلمان - شبوة - اجتاحت العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة غاز خانقة وهو ما تسبب في إرتفاع سعر أسطوانة ألغاز أكثر من 150 % في السوق السوداء والتي يديرها مشرفين وقيادات تابعة للحوثي .
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن أزمة الغاز تسببت في توقف العديد من سيارات النقل الصغيرة وخاصة سيارات الأجرة والتي تعمل بالغاز نتيجة لانعدام الغاز في المحطات الرئيسية .
وأضافت المصادر أن الغاز معدوم في المحطات الرئيسية بينما يتواجد في السوق وهو ما يعكس استغلال القيادات الحوثية للناس وخاصة في افتعال الازمات بهدف الإثراء الغير مشروع .
وأكدت المصادر إرتفاع سعر أسطوانة ألغاز من ثلاثة ألف ريال إلى عشرة الف ريال وهو ما حقق عوائد مالية كبيرة لهؤلاء الانتهازيين والذين يقتاتون من أزمات الناس .
هذا ويعاني العديد من المواطنين اليمنيين نتيجة لعدم مقدرتهم على شراء أسطوانات الغاز وهو ما جعل الناس يلجئون إلى قطع الأشجار من أجل توفير الوقود الكافي لعملية الطبخ وإعداد الطعام .
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