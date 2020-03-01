شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن سيطرة الحوثيين على مديرية الغيل والتقدم نحو ”الحزم” وغارات للتحالف في ”الغيل ومجزر” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وردت أنباء عن سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم السبت، على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش.
وأضافت المصادر أن المواجهات انتقلت إلى مناطق أخرى في المديرية.
وتابعت المصادر أن سقوط الغيل يهدد مديرية الحزم المحاذية لها من الجهة الغربية.
وفي حال ثبت فعلياً السيطرة على الغيل، يعني ذلك سهولة التحرك نحو عاصمة المحافظة "الحزم".
من جانب آخر شن طيران التحالف عدة غارات اليوم السبت، على مواقع للحوثيين في مديرية الغيل بالجوف، ومديرية مجزر بمأرب.
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