- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل إجلاء الطلاب من مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال طلاب يمنيون في مدينة "ووهان"، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الصين، إن عملية إجلائهم التي كان مفترض أن تتم فجر الأحد، أجلت بشكل مفاجئ، بعد أن كان معظمهم قد توجه إلى مطار المدينة الخاضعة للحجر الصحي.
وكانت السفارة اليمنية، أبلغت الطلاب في تعميم خاص الجمعة الماضية، بأن عليهم التواجد في مطار ووهان الساعة العاشرة مساء السبت على أن يتم الإجلاء إلى الإمارات فجر الأحد.
ويعيش نحو 178 فرداً من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث مركز انتشار الفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إجلاء الطلاب من مدينة ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.