شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل إجلاء الطلاب من مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

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قال طلاب يمنيون في مدينة "ووهان"، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الصين، إن عملية إجلائهم التي كان مفترض أن تتم فجر الأحد، أجلت بشكل مفاجئ، بعد أن كان معظمهم قد توجه إلى مطار المدينة الخاضعة للحجر الصحي.



وكانت السفارة اليمنية، أبلغت الطلاب في تعميم خاص الجمعة الماضية، بأن عليهم التواجد في مطار ووهان الساعة العاشرة مساء السبت على أن يتم الإجلاء إلى الإمارات فجر الأحد.

ويعيش نحو 178 فرداً من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث مركز انتشار الفيروس كورونا.