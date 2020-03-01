شكرا لقرائتكم خبر عن علامات حدوث الحمل بعد العلاقة الزوجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يرغب الكثير من الأزواج في إنجاب الاطفال، ويمكن أن تبدأ أولي مراحل الحمل في مدة تتراوح ما بين دقائق إلى 12 ساعة بعد القذف، وذلك عندما تلتقي البويضات مع الحيوانات المنوية.

جديد اب برس

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وهناك عدة علامات تدل على حدوث الحمل ومنها انقطاع الدورة الشهرية، ويصاحب ذلك حجوث غثيان صباحي، وحدوث تغييرات في الثديين.

ويعد كثرة التردد على الحمام، والشعور بالتعب والأرهاق من ضمن العلامات الدالة على حدوث الحمل.

ويمكن أن تقطع المرأة الشك باليقين من خلال الذهاب للطبيب أو من خلال الاستعانة باختبارات الحمل المنزلية إلا أنه لا يمكن للطريقة الأخيرة اكتشاف الحمل إلا بعد مرور من 6 إلى 14 يوما