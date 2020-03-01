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عدن - ياسمين التهامي - في تصريح صادم ...سالم يعترف : تامرنا على الرئيس في الجنوب..."شاهد"

جديد اب برس

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التي كانت قائمة قبل العام 1990 ان القيادات الاشتراكية التي كانت حاكمة هي من تآمرت على اول رئيس جنوبي قحطان الشعبي.

وفي حوار تلفزيوني معه صالح قبل يوم قال ان من يجب الاعتذار له هو الرئيس قحطان الشعبي .

وأوضح ان قحطان كان مظلوما مؤكدا انه يجب ان ينصف مضيفا بالقول :" نحن من ظلم قحطان الشعبي عبر تصنيفات يمين رجعي ويمين انتهازي.

ودعا سالم إلى انصاف الرجل واعادة الاعتبار له.

واشار صالح إلى القيادات الجنوبية تآمرت على بعضها عقب الاستغلال تحت يافطة رجعي وامبريالي وبسبب حالة الصراع ضاعت الدولة .