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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : نشر وثيقة سرية بعثها الشيخ العكيمي للرئيس هادي تكشف تفاصيل سقوط مديرية الغيل بيد الحوثيين ..."شاهد"

كشفت وثيقة استغناء قائد محور الجوف محافظ المحافظة أمين العكيمي عن لواء القوات الخاصة بقيادة محمد علي الحجوري بحجة عدم تنفيذ الأوامر.

جديد اب برس

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وبينت الوثيقة فشل خطط العكيمي العسكرية، وخطورة الموقف العسكري في محافظة الجوف، حيث يطلب العكيمي من وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة الاستغناء عن لواء الحجوري وكتائب من القوات المشتركة، كما يطلب منهم التعزيز بلواء 310 مدرع واللواء 141 مشاه إلى جبهة الجوف، ويطلب من المنطقة السابعة أن تتحرك لقطع مفرق الجوف، باعتبار الموقف خطير للغاية.

ويظهر أن الوثيقة صادرة بتاريخ 26 فبراير، وكما يبدو فإنه لم يتم الاستجابة لها من قبل وزارة الدفاع في قوات الشرعية، الأمر الذي أدى بسقوط مركز مديرية الغيل في يد قوات صنعاء.