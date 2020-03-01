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عدن - ياسمين التهامي - مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه

شهدت مصر واقعة مروعة، بحق طفل عمره 7 سنوات، حيث تعرض للاغتصاب ثم القتل على يد مجرمين اثنين.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من أسرة الطفل، يفيد بتغيبه عن المنزل، وكشفت التحريات أن شابين اصطحبا الطفل في نفس وقت اختفائه، الأمر الذي أثار الشبهة حولهما.

وبعد إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما، اعترفا باصطحاب الطفل إلى منطقة خالية من السكان، وتناوبا على اغتصابه، ثم قتله وإلقاء جثته.

جديد اب برس

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