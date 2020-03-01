شكرا لقرائتكم خبر عن مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه
شهدت مصر واقعة مروعة، بحق طفل عمره 7 سنوات، حيث تعرض للاغتصاب ثم القتل على يد مجرمين اثنين.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا من أسرة الطفل، يفيد بتغيبه عن المنزل، وكشفت التحريات أن شابين اصطحبا الطفل في نفس وقت اختفائه، الأمر الذي أثار الشبهة حولهما.
وبعد إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما، اعترفا باصطحاب الطفل إلى منطقة خالية من السكان، وتناوبا على اغتصابه، ثم قتله وإلقاء جثته.
جديد اب برس
كانت هذه تفاصيل خبر مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.