اخبار الخليج / اخبار اليمن

مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه

شهدت مصر واقعة مروعة، بحق طفل عمره 7 سنوات، حيث تعرض للاغتصاب ثم القتل على يد مجرمين اثنين.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا من أسرة الطفل، يفيد بتغيبه عن المنزل، وكشفت التحريات أن شابين اصطحبا الطفل في نفس وقت اختفائه، الأمر الذي أثار الشبهة حولهما.

وبعد إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما، اعترفا باصطحاب الطفل إلى منطقة خالية من السكان، وتناوبا على اغتصابه، ثم قتله وإلقاء جثته.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجرمان يتخلصان من طفل بعد التناوب على اغتصابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا