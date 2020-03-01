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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ما حدث له بعد الزفاف مباشرة...شاب يتزوج "فتاتين" في ليلة واحدة..."صور"

في واقعة مثيرة للدهشة ، قرر شاب أمريكي الزواج بفتاتين من أصدقائه بالمرحلة الثانوية في ليلة واحدة . وقال الشاب " جيمي سيلفا" 32 عام ، أن الفاتين كانتا من أعز أصدقائه منذ عام 2012 ، وأنه قرر الزواج بهما لأنه يرغب في إنجاب العديد من الأولاد . جديد اب برس Advertisements وأشار أن علاقتة زوجتيه في إنسجام تام ،وأنه لا يخشى أي مشاكل أسرية مستقبلاً رغم تحذيرات الكثير له . ورغم رفض أسرته لتصرفه ، إلا أنه أكد أن ما فعله ليس من المحرمات ، فيما لم يحضر من أسرته حفل الزفاف سوى ابن عمه فقط .

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