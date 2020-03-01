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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعيد عن كل التكهنات...هذا ما يحدث في محافظة الجوف الآن..."شاهد"

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، تطهير مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف (شمالي اليمن) من عناصر تابعة للحوثيين. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري إن الجيش الوطني فرض طوقا محكما على مركز المديرية اعقب ذلك اشتباكات عنيفة تمكن خلالها من القضاء على خلية تابعة لمليشيات الحوثي وتطهير مركز المديرية. جديد اب برس Advertisements وذكر موقع الجيش"26 سبتمبر" نقلاً عن مصدر عسكري إن تلك الخلايا التخريبية (مسلحين حوثيين) حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل المجمع". وأشار إلى أن تلك العناصر تحتمي داخل المنازل وتتمركز داخل الأحياء السكنية وتحتجز النساء والأطفال وتستخدمهم دروعا بشرية. ويشهد مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف منذ مساء الجمعة، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثيين.

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