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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :نجل الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصل قبل قليل على رأس هذه القوة العسكرية الضخمة الى محافظة الجوف..."صور"

نجل الرئيس هادي يصل إلى محافظة الجوف ويلتقي امين العكيمي والمشهد الدولي ينفرد بنشر اول صوره له : افادت مصادر خاصة للمشهد الدولي عن وصول نجل الرئيس عبدربه منصور هادي العميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي قائد ألوية الحماية الرئاسية إلى محافظة الجوف والتقى بمحافظ المحافظة اللواء امين العكيمي. المصادر افادت ان العميد ناصر عبدربه رافقه عدد من القيادات العسكرية والأمنية والهدف من الزيارة الإشراف المباشر على الجبهة ودعمها بقيادات عسكرية ذو خبره. هذا وقد نقلت طائرة عسكرية سعودية العميد ناصر عبدربه إلى قاعدة التحالف العربي بالجوف ليتجه مباشرة إلى الصفوف الأمامية للجيش الوطني في الغيل. جديد اب برس Advertisements

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