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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انتفاضة شعبية وعسكرية في محافظة يمنية جنوبية ...وقوات الجيش الوطني تبداء اول تحرك

انتفاضة شعبية في محافظة لحج تسقط المحافظة وإدارة الامن وهذا مصير صالح السيد : قبايل الصبيحة يسيطرون على خط عدن لحج الرباط وذلك بعد السيطرة الكاملة على إدارة امن لحج بالكامل وذلك بعد الممارسات الانتهاكات التي مارستها قوات الحزام الامني بحق ابناء المحافظة. المصادر أكدت ان قبايل الصبيحة مدعومين بابناء المنطقة ضاق بهم الحال من ممارسات المجلس الانتقالي وقيادة الحزام الامني وقاموا باسقاط المحافظة. المصادر ذكرت انه سيتم الرفع للرئيس هادي باختيار قيادة جديدة للمحافظة بعد استعادتها بشكل كامل جديد اب برس Advertisements

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