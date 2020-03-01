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عدن - ياسمين التهامي - صور.. لقطات مثيرة لأسدٍ يصطاد زرافة بمفرده

وثّقت كاميرات زوّار محمية "ليوا" الكينية، لقطات استثنائية ومثيرة لأسدٍ يقوم باصطياد زرافة، على الرّغم من أنّه ليس من المعتاد أن يقوم ذكر الأسد بصيد فريسته بمفرده، حيث تعتمد عملية الصيد على الإناث.



وتصطاد الأسود عادة في مجموعة منظمة وتختار فريسة واحدة محدّدة، حيث تصل سرعة اللبؤات إلى 59 كلم/الساعة بحسب (لبنان 24).

وتعتمد الأسود على التسلّل للاقتراب من الفريسة بنحو 30 متراً تقريباً، قبل شنّ هجوم سريع وقصير بالقفز عليها من الخلف.



جديد اب برس

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