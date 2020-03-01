شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس يضع عروسته في موقف محرج للغاية ويجبرها على هذا الفعل في الشارع بعد حفل الزفاف مباشرة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسوأ أنواع الرجال هو الرجل البخيل، قد يضع نفسه ومن حوله في مواقف محرجة بسبب عاداته الغريبة في الحفاظ على النقود وعدم صرف المال في أي شئ

وقالت السيدة" آن" البالغة من العمر26 أثناء احتفالها بعيد زواجها " في بداية الزواج كان بخيلا للغاية، حتى أنه في يوم حفل الزفاف لم يضع قدر كاف من البنزين في سيارته، وفقا لما ورد في صحيفة " lolwot" ونقلته صحيفة "صدى البلد". --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • اذا تجاوز عمرك الثلاثين عام فعليك القيام بهذا الأمر البسيط حتى لا تظهر التجاعيد على وجهك وتداهمك الشيخوخة المبكرة • هل تذكرون "سوزان مبارك" زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ..شاهدو كيف أصبح شكلها وماذا فعلت عندما مد السيسي يده ليصافحها ..(فيديو) • أسد هائج يباغت طفلة عمرها 4 أعوام ويخطفها من يد والدها من خلف السياج.. شاهد كيف أنتزع فروة رأسها بوحشية ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) • عاجـــل : العثور على مفاجأة في جسد الشاب السوري قتيل فلة الفنانة نانسي عجرم اثناء تغسيله .. واسرته ترفض دفنه ..(تطورات طارئة ستغير مجريات الاحداث) • أسد فشل في اشباع رغبة حبيبته "اللبوة" فعاقبته بطريقة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..شاهد • هل تذكرون المذيع العماني الذي أعلن وفاة السلطان قابوس .. شاهدو المفاجأة الجديدة التي كشف عنها اليوم ! • "أسد" متوحش ينقض على نجمة عربية مشهورة ويسقطها ارضا .. وعندما بدأ بالتهامها حدثت مفاجأة صادمة وغير متوقعة ..(فيديو) Advertisements • نجم عالمي شهير يعلن عن 10 مليون دولار لمن يتزوج بابنته ..شاهد صور مفاجئة للعروسة • بسبب جمالها الشديد ..هذة الفتاة ممنوعة من مواعدة الرجال او اللقاء بهم ..(شاهد صور صادمة وغير متوقعة) • تحذير هام وخطير جدا : إذا ظهرت هذه العلامات في وجهك فأنت مصاب بأمراض القلب والكبد .. انقذ نفسك قبل فوات الأوان • عريس يذبح عروسته المراهقة في ليلة الزفاف ..وعندما حضر شقيقها يوم الصباحية اكتشف امرا خطير لم يخطر على بال احد ..شاهد • وكالة روسية تشعل مشاعر السعوديين وتنشر مشاهد مؤلمة للأمير محمد بن سلمان وهو يبكي بحرقة بعد هذا الحدث الجلل الذي هز المملكة ..(فيديو) • أسد يهاجم فتاة جميلة كانت مع صديقها في السيارة ..شاهد لحظة التهامه لرأسها وكيف تصرف صديقها المفجوع ..(فيديو) • أضخم "أسد" في العالم يلتهم ثلاثين كلب دفعة واحدة ..ثم يأكل بعدهم "رجلا" كان يمشي بجواره ..(شاهد فيديو وصور لايمكن تخيلها) --------------------------------- وأضافت أنها تعرضت لموقف محرج للغاية في الساعات الأولى من الزواج ، حينما انتهى الحفل والجميع غادر قاعة الزفاف وذهبت مع زوجها لركوب السيارة واكتشتفت أول صدمة أن السيارة لا يوجد بها قطرة بنزين.

الصدمة الأكبر الذي صدمت فيها أن زوجها طلب منها أن تدفع السيارة وتساعده في تشغيل السيارة وكان أول موقف يظهر فيه بخله بشكل واضح.



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