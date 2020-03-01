الصحة العالمية: خطر فيروس كورونا في اليمن منخفض ولا يوجد أي حالات

قالت منظمة الصحة العالمية: "أن خطر الإصابة بفيروس كورونا في اليمن حالياً منخفض".



واكد مكتب المنظمة في اليمن -في تغريدة بحسابة على "تويتر"- "لا توجد أي حالات محددة في الوقت الحالي".



وأفادت المنظمة "أن نطاق الاستعداد للوقاية مستمر، وإذا تم تأكيد حالة ما، فستكون هناك أنظمة للتحكم والاحتواء جاهزة للاستجابة".

والثلاثاء الماضي أكدت وزارة الصحة اليوم خلو البلاد حتى الآن من فيروس كورونا، ونفت الإشاعات التي يروج لها البعض بان اليمن ستستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد.



وقال وكيل وزارة الصحة على الوليدي "إن جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يندرج في إطار الاستعدادات لأي طارئ وإجراءات وقائية لما قد يحدث".

وفي آخر إحصائية لانتشار الفيروس فقد سجل العالم، حتى أمس السبت، أكثر من ألفين و900 وفاة ونحو 86 ألف مصاب بفيروس "كورونا"، معظمها في الصين، حسب محصلة جمعتها وكالة "أسوشييتد برس".



وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 60 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.