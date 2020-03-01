شكرا لبحثكم عن خبر بعد أيام من مقتل نجله .. الحوثيون يصفون محافظ الجوف بالحليف .. ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحاول جماعة الحوثي الإنقلابية، بين فترة وأخرى، التقرب لبعض القيادات والقبائل المناوئة لهم، من خلال إظهار صلة القرابة، والتقارب، في محاولة لزعزعة الصف في قوات الجيش الوطني والمقاومة الرافضة للمشروع الحوثي.

ومع اشتداد المعارك وتكبد مليشيا الحوثي لخسائر فادحة، في جبهات الجوف، يطل حسين العزي، نائب وزير خارجية الحوثي (غير المعترف بها) مغرداً عبر حسابه في تويتر، عن محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي، قائلاً: "من حيث الاصل يعتبر أمين العكيمي حليفن االتاريخي وهو من أسرة نبيلة وعشيرة أصيلة معظمهم والحمدلله يقاتلون ضمن أبطال الجيش واللجان الشعبية"، حسب كلامه".

وأضاف العزي، "كان الأجدر به أن يلتحق بهم وبقبائل اليمن الشرفاء مع الله والوطن وأن يكون لنا أخا ورفيق سلاح لا أن يصبح زميلا "للجنجويد والبلاك ووتر" والله المستعان".

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وتأتي هذه التغريدة بعد أيام من مقتل نجل محافظ الجوف العميد صادق العكيمي، خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي في إحدى جبهات الجوف، وتدور معارك عنيفة أوقف زحف المليشيا الحوثية نحو عاصمة المحافظة مديرية "الحزم".



حسين العزي

@hussinalezzi5

من حيث الاصل يعتبر أمين العكيمي حليفناالتاريخي وهو من أسرة نبيلة وعشيرة أصيلة معظمهم والحمدلله يقاتلون ضمن أبطال الجيش واللجان الشعبيةوكان الأجدر به أن يلتحق بهم وبقبائل اليمن الشرفاء مع الله والوطن وأن يكون لنا أخا ورفيق سلاح لا أن يصبح زميلا للجنجويد والبلاك ووتر والله المستعان

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6:26 AM - Feb 29, 2020