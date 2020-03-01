شكرا لبحثكم عن خبر الإعلامية ”حجيرة” تكشف عن مصير أبنها بعد خطفه من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الإعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة، بأنه تم الإفراج عن ابنها، بعد خطفه مساء الجمعة، من قبل الحوثيين، في صنعاء.

وأوضحت حجيرة، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": "تم الافراج عن ابني من شرطة بيت بوس وكر فساد أوسخ مشرفي الحوثة".

وأضافت حجيرة، بأنه "بقى٢٠معتقل قي مركز الشرطة، مرفقة صورة شكاوى".

وتحدثت حجيرة، بأنها ستقوم بنشر الشكاوي لاحقاً.

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واختتمت تغريدتها بشكر كل من تضامن معها، وليستمر التضامن مع مئات الامهات والزوجات والاطفال الذين تحترق أكبادهم لفراق أحبتهم وسيحترق بها الحوثة وكل من ساندهم قريبا!

ودأبت مليشيا الحوثي، على خططف واعتقال كل من يناوئهم، أو حتى المتحالفين معهم، لإرعاباهم وارغامهم على الولاء والطاعة لهم، وما يحدث لقيادات المؤتمر خير دليل على سلوك المليشيا في الإذلال.



Rahma Hugaira ,Yemen

@HugairaRahma

تم الافراج عن ابني من شرطةبيت بوس وكر فساد اوسخ مشرفي الحوثة

وبقى٢٠معتقل هذه شكاوى بعضهم سانشرها واتابعها ان شاء الله

اشكر كل من تضامن معي وجزاهم الله خير وليستمر التضامن مع مئات الامهات والزوجات والاطفال الذين تحترق أكبادهم لفراق أحبتهم وسيحترق بها الحوثة وكل من ساندهم قريبا!