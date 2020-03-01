شكرا لبحثكم عن خبر إبادة جماعية لمليشيا الحوثي في”جبهة الغيل” بكمين محكم للجيش الوطني والتحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، ان مقاتلي مليشيا الحوثي تعرضوا قبل قليل، لإبادة جماعية، وذلك بكمين محكم من قبل الجيش الوطني والتحالف العربي.

وأضافت المصادر، أن الجيش الوطني والتحالف سمح للحوثيين وفق خطة مدروسة، بالتقدم إلى منطقة محددة في جبهة الغيل، وتم قصفهم بالمدفعية ومقاتلات التحالف العربي.

وأكدت المصادر، ان مقاتلات التحالف شنت أكثر من 20 غارة جوية، على تجمع المليشيات في جبهة الغيل خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر، إلى ان عدد القتلى من الحوثيين أكثر من 50 قتيل، فيما تم أسر أكثر من 30 حوثيا، ومصير من تبقى من الحوثيين مجهول حتى هذه اللحظة.