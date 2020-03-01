شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقتل ”عاقل حارة” في صنعاء بسبب اخفاقه في هذه المهمة..! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية، على قتل "عاقل حارة" بسبب اخفاقه وفشله في المهمه المُوكَله إليه من قبل المليشيات.

وقالت مصادر محليه، إن ميليشيا الحوثي قامت بتصفية "عاقل حارة" أمس الجمعة، في حيَّ الصافية بالعاصمة صنعاء.

واشارت المصادر إلى ان سبب تصفيته، هو عدم استطاعته بحشد مقاتلين للحوثيين في المدة المحددة له من قبل الجماعة.

وذكرت المصادر، ان الحوثيين قالوا إنه مضى على العاقل أسبوعين دون أن ينجح بإحضار مجند واحد، وأن قتله جزاء لعدم تنفيذه الأوامر.

Advertisements

وكانت الميلشيا قد فرضت على جميع "العقال" رفد الجبهات بـ10 مجندين جدد من كل حارة بالقوة وتهديد المتقاعسين بعقوبات.

وخسرت مليشيا الحوثي الكثير من مقاتليها في محافظتي الجوف ومأرب منذ تجدد المعارك مطلع شهر يناير الماضي.