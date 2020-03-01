شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن نجاح عملية تبادل أسرى بين الجيش والحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع جماعة الحوثي في الحديدة، (غربي اليمن). وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة " القوات التابعة للحكومة الشرعية"، أن عملية تبادل الأسرى نجحت بين جماعة الحوثي والقوات المشتركة، وأسفرت عن الإفراج ثلاثة أسرى من الطرفين. Advertisements وبحسب المركز الإعلامي فإن العملية جرت بعد التنسيق بين مكتب الأسرى للقوات المشتركة بالساحل الغربي، ومندوب أسرى جماعة الحوثي، ونقطة الإرتباط الثالثة في كليو 16 شرق مدينة الحديدة.

وذكر البيان الصادر عن قوات العمالقة، أن جماعة الحوثي أفرجت، عن الأسير أحمد محمد حسن، أحد أفراد اللواء التاسع عمالقة، مقابل إفراج القوات المشتركة عن الأسيرين الحوثيين، أحمد محمد زين، وأمين إبراهيم الوصابي، بحسب الإتفاق بين الطرفين.

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