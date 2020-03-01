شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 01 مارس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الأحد 01 مارس 2020م وكانت الرحلات كالتالي : رقم الرحلة: 603

خط الرحلة: القاهرة - عدن

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل (بتوقيت القاهرة).

الوصول: 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 532

خط الرحلة: عدن - الرياض

الإقلاع: 08:00 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 533

خط الرحلة: الرياض - عدن

الإقلاع: 12:30 ظهرا (بتوقيت الرياض).

الوصول: 15:30 عصرا. Advertisements رقم الرحلة: 602

خط الرحلة: عدن - القاهرة

الإقلاع: 16:30 مساء.

الوصول: 19:00 مساء. رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون - القاهرة

الإقلاع: 07:00 صباحا.

الوصول: 09:45 صباحا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر [الأحد 01 مارس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.