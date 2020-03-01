شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم قوات الجيش الوطني في معارك شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، إلحاق خسائر بمليشيا الحوثي، خلال معارك شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

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وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "القوات دمرت آليتين قتاليتين وعربتين للحوثيين، ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء".

وأكد "تحقيق قوات الجيش تقدما في معارك لا تزال مستمرة مع الحوثيين".

وأشار المركز إلى "شن قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم".