تقدم قوات الجيش الوطني في معارك شرق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، إلحاق خسائر بمليشيا الحوثي، خلال معارك شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "القوات دمرت آليتين قتاليتين وعربتين للحوثيين، ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء".
وأكد "تحقيق قوات الجيش تقدما في معارك لا تزال مستمرة مع الحوثيين".
وأشار المركز إلى "شن قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم".
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