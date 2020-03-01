شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن السبب الحقيقي وراء سقوط مديرية الغيل بقبضة الحوثين ..شاهد وثيقة خطيرة تفجر فضيحة من العيار الثقيل وتوضح خطورة الموقف في الجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 02:35 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت وثيقة استغناء قائد محور الجوف محافظ المحافظة أمين العكيمي عن لواء القوات الخاصة بقيادة محمد علي الحجوري بحجة عدم تنفيذ الأوامر. أقرأ أيضا : Advertisements "لا احد وطني ونظيف غيركم,يامن تعتقدون انكم انصار الله جعلتمونا بدون وطن وبدون هوية..و"وزير حوثي يشن هجوم ضاري على جماعته ! الاعلامي الحربي محمد العرب يصعق الحوثين وينشر صور صادمة تثير الرعب والفزع في قلوب الجميع ..شاهد ما مصير مقاتلي الحوثي !! وبينت الوثيقة فشل خطط العكيمي العسكرية، وخطورة الموقف العسكري في محافظة الجوف، حيث يطلب العكيمي من وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة الاستغناء عن لواء الحجوري وكتائب من القوات المشتركة، كما يطلب منهم التعزيز بلواء 310 مدرع واللواء 141 مشاه إلى جبهة الجوف، ويطلب من المنطقة السابعة أن تتحرك لقطع مفرق الجوف، باعتبار الموقف خطير للغاية.

ويظهر أن الوثيقة صادرة بتاريخ 26 فبراير، وكما يبدو فإنه لم يتم الاستجابة لها من قبل وزارة الدفاع في قوات الشرعية، الأمر الذي أدى بسقوط مركز مديرية الغيل في يد قوات صنعاء.



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