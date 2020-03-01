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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 02:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

شن وزير السياحة السابق في حكومة الحوثي (غير المعترف بها دوليا) هجوما لاذعا على الجماعة مساء اليوم السبت.

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"لا احد وطني ونظيف غيركم,يامن تعتقدون انكم انصار الله جعلتمونا بدون وطن وبدون هوية..و"وزير حوثي يشن هجوم ضاري على جماعته !

وكتب ناصر باقزقوز منشورا على صفحته متهكما ومليئ بالسخرية من الجماعة التي تقول خلاف ماتفعل، مشيرا في ذلك إلى صورة تجمعه بقياديين في الجماعة الحوثية، واصفا بأن الجماعة ترقِّي فيما بينها بفضائل السلالة لا الكفاءة والنزاهة، مظهرة في الوقت ذاته أنها تعمل من أجل المسيرة القرانية.

وفي منشوره أبدى باقزقوز تحسره من العمل بمعية الجماعة وبدى نادما على أيامه التي كان ينتظر وراءها خيرا وقال: يا أصحابي حظي العاثر جعلني اقترب منكم واثق فيكم واصدقكم واستمع لكم ولفضائل مسيرتكم القرانية والواقع اليوم اختلف.

وقال باقزقوز: أخذتم الوطن لأنفسكم وشللكم واورثوا الوظيفو فيما بينكم واهنتم الكثير من حلفائكم، واستهدفتم كرامتهم من اقنعكم ان لا احد وطني ونظيف غيركم. واختتم : يامن تعتقدون انكم انصار الله جعلتمونا بدون وطن وبدون هوية.

