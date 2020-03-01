شاهد فيديو ..راجمات الصواريخ التابعة لسلاح مدفعية الجيش تحرق الارض تحت اقدام الحوثيون شرق صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 01:28 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قصفت قوات الجيش الوطني مساء السبت، مواقع الحوثيين في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء) بوابل من الصواريخ. أقرأ أيضا : Advertisements أنباء عن وصول لعميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي نجل الرئيس هادي إلى محافظة الجوف ولقاء جمعه ب اللواء امين العكيمي !"صورة وتفاصيل " ويظهر فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قيام سلاح المدفعية بقصف مواقع الحوثيين في جبهة نهم عن طريق الراجمات بوابل من الصواريخ.

وتدور منذ أكثر من شهر معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين في جبهات نهم والجوف ومأرب شرق وشمال العاصمة صنعاء.



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