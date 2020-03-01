 هل تذكرون "سوزان مبارك" زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ..شاهدو كيف أصبح شكلها وماذا فعلت عندما مد السيسي يده ليصافحها ..(فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خيّم الحزن على سوزان مبارك زوجه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير أمام مسجد المشير الطنطاوى، حزنًا على فراقه.

شهدت جنارة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، دموعا وبكاء حزنا على فراق الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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وحضر العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصلت عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.

كانت رئاسة الجمهورية نعت الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.ِِ