شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد هائج يباغت طفلة عمرها 4 أعوام ويخطفها من يد والدها من خلف السياج.. شاهد كيف أنتزع فروة رأسها بوحشية ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مزق أسد غاضب فروة رأس طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن هاجمها هي ووالدها عبر السياج، في حديقة حيوانات بجنوب أفريقيا.



وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الطفلة دينا ماري دي بير ووالدها بيتر تعرضا لهجوم شرس في حديقة "ويلتفريد" في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون "سوزان مبارك" زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ..شاهدو كيف أصبح شكلها وماذا فعلت عندما مد السيسي يده ليصافحها ..(فيديو)

• أسد هائج يباغت طفلة عمرها 4 أعوام ويخطفها من يد والدها من خلف السياج.. شاهد كيف أنتزع فروة رأسها بوحشية ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية)

• عاجـــل : العثور على مفاجأة في جسد الشاب السوري قتيل فلة الفنانة نانسي عجرم اثناء تغسيله .. واسرته ترفض دفنه ..(تطورات طارئة ستغير مجريات الاحداث)

• أسد فشل في اشباع رغبة حبيبته "اللبوة" فعاقبته بطريقة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• هل تذكرون المذيع العماني الذي أعلن وفاة السلطان قابوس .. شاهدو المفاجأة الجديدة التي كشف عنها اليوم !

• "أسد" متوحش ينقض على نجمة عربية مشهورة ويسقطها ارضا .. وعندما بدأ بالتهامها حدثت مفاجأة صادمة وغير متوقعة ..(فيديو)

• نجم عالمي شهير يعلن عن 10 مليون دولار لمن يتزوج بابنته ..شاهد صور مفاجئة للعروسة

Advertisements

• بسبب جمالها الشديد ..هذة الفتاة ممنوعة من مواعدة الرجال او اللقاء بهم ..(شاهد صور صادمة وغير متوقعة)

• تحذير هام وخطير جدا : إذا ظهرت هذه العلامات في وجهك فأنت مصاب بأمراض القلب والكبد .. انقذ نفسك قبل فوات الأوان

• عريس يذبح عروسته المراهقة في ليلة الزفاف ..وعندما حضر شقيقها يوم الصباحية اكتشف امرا خطير لم يخطر على بال احد ..شاهد

• وكالة روسية تشعل مشاعر السعوديين وتنشر مشاهد مؤلمة للأمير محمد بن سلمان وهو يبكي بحرقة بعد هذا الحدث الجلل الذي هز المملكة ..(فيديو)

• أسد يهاجم فتاة جميلة كانت مع صديقها في السيارة ..شاهد لحظة التهامه لرأسها وكيف تصرف صديقها المفجوع ..(فيديو)

• أضخم "أسد" في العالم يلتهم ثلاثين كلب دفعة واحدة ..ثم يأكل بعدهم "رجلا" كان يمشي بجواره ..(شاهد فيديو وصور لايمكن تخيلها)

---------------------------------

وكان الشخصان قريبين من سياج الأسود، قبل أن يباغتهما أسد غاضب، وينقض على رأس الطفلة. وحين حاول الأب إنقاذ حياة ابنته تعرض هو الآخر للهجوم.

وأضافت أن الحادث أدى إلى إصابة قوية على مستوى رأس دينا وتركها في حالة حرجة، فيما تعرض الأب لإصابات طفيفة.

وذكر المصدر أن فروة رأس دينا ماري دي بير انتزعت، مشيرا إلى أن أحد مخالب الأسد الهائج اخترقت جمجمة الطفلة الصغيرة.

وقال والدها إنه من المحتمل أن تستغرق ابنته فترة طويلة للتعافي.

وذكر مرشد سياحي في الحديقة أن الضحيتين اقتربتا كثيرا من السياج، الأمر الذي استفز الأسد.