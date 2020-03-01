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عدن - ياسمين التهامي - تطورات مفاجئة في الخليج.. سلطنة عمان تقلب الطاولة على السعودية وتقود تحرك عسكري عاجل بمشاركة قطر لضرب الرياض





عدن - ياسمين التهامي - تطورات مفاجئة في الخليج.. سلطنة عمان تقلب الطاولة على السعودية وتقود تحرك عسكري عاجل بمشاركة قطر لضرب الرياض كشفت صحيفة “العرب” الإماراتية، عن تحرك مفاجئ بين قطر وسلطنة عمان ضد السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقتال الحوثيين. وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن ما أسمتها بـ”مجموعة الدوحة”، تعمل على تحريك “لاياها “في المهرة اليمنية والاستراتيجية لسلطنة عمان، بهدف “إرباك النفوذ السعودي”. وأضافت: أن ما وصفته بـ”تيار سياسي أمني” داخل العاصمة العُمانية مسقط يسعى للتصعيد مع الرياض، بسبب نفوذها المتزايد في المهرة التي تعتبر موالية للسلطنة. سلطنة عمان تقلب الطاولة على السعودية وأشارت الصحيفة، إلى أن “لجنة اعتصام المهرة” تمول من قطر وسلطنة عمان، ملمحة إلى أنها وراء الهجوم على قوة عسكرية يمنية سعودية مشتركة، الثلاثاء الماضي، في الطريق المؤدي إلى منفذ “شحن”. وتابعت: أن ما أسمته “تيارًا قطريًا” في المهرة يجد تعاونًا من تيارٍ داخل السلطة في سلطنة عمان “يصر على التصعيد مع السعودية في ملف المهرة” يضم شخصيات سياسية وأمنية عمانية. وختمت الصحيفة، المعروفة بقربها من أجهزة الأمن في أبو ظبي، أن “المحافظ الجديد محسوب على وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الذي يقيم في مسقط”.







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