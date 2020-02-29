شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير صالح السيد؟!.. بعد سيطرت قبائل الصبيحة على المحافظة وإدارة الامن وطرد الحزام الامني من لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 12:29 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

بعد اعلانهم الانتفاضة في وجه مليشيا الانتقالي قبايل الصبيحة يسيطرون على خط عدن لحج الرباط وذلك بعد السيطرة الكاملة على إدارة امن لحج بالكامل وذلك بعد الممارسات الانتهاكات التي مارستها قوات الحزام الامني بحق ابناء المحافظة. أقرأ أيضا : Advertisements قائد عسكري ومن الميدان يفجر مفاجأة وبلا مزايدات ..يكشف عن الطرف المسيطر على مديرية الغيل ومصير تعزيزات الحوثين في مديرية المطمة المصادر أكدت ان قبايل الصبيحة مدعومين بابناء المنطقة ضاق بهم الحال من ممارسات المجلس الانتقالي وقيادة الحزام الامني وقاموا باسقاط المحافظة. المصادر ذكرت انه سيتم الرفع للرئيس هادي باختيار قيادة جديدة للمحافظة بعد استعادتها بشكل كامل



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