شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يقلب موازين القوى في منطقة الخليج ل صالحة و يستميل الى صفة "ترامب "أقوى حليف ل بن زايد وبن سلمان ..وواشنطن تدرس خيارات دعم عسكري ل أنقرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 12:51 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال ترامب في تصريح صحفي يوم السبت، في سياق إجابته عما إذا بحث المسألة مع أردوغان: "لقد أجرينا العديد من اللقاءات مع الرئيس أردوغان (بشأن سوريا)، وتطرقنا أيضا إلى هذا الموضوع".

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ذكرت وكالة "الأناضول"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضية إرسال صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى تركيا، والوضع في سوريا.

ويوم أمس، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن تدرس خيارات مساعدة القوات التركية في إدلب السورية، وأن الدعم سيقتصر على إرسال "العتاد وتبادل المعلومات" دون نقل جنود أمريكيين للمنطقة.

وكان وزير الخارجية التركي خلوصي أكار أكد أن أنقرة طلبت من واشنطن تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي Patriot PAC-3 على خلفية تصاعد التوتر في إدلب، وما تخلله من سقوط قتلى بين الجنود الأتراك مع تقدم الجيش السوري في عمق المحافظة.

