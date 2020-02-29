شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن سيطرة الجيش على مواقع استراتيجية بجبهة الحمام التابعة لمديرية نهم بأسناد جوي من مقاتلات التحالف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 12:16 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
قالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف تشن في الأثناء ومنذ ساعات المساء غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة نهم شرق صنعاء وأخرى بمديرية صرواح غرب مارب.
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وأصافت المصادر أن الغارات طالت مواقع وتجمعات وتحركات أطقم لميلشيا الحوثي المتمردة.
وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير أطقم وأسلحة.
وفي نفس السياق قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش سيطرة على شركة الصلب بجبهة الحمام التابعة لمديرية نهم .
واضافت المصادر أن مليشيا الحوثي تعرضة لهزيمة ساحقة على يد ابطال الجيش.
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