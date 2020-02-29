شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : ما مصير محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ؟!..عقب محاولة اغتياله واستهداف موكبه اليوم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 11:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر ميدانية، اليوم السبت، بنجاة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، من محاولة استهداف صاروخي، بمديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

وقالت المصادر أن المليشيا شنت قصفًا صاروخيًا مكثفًا على مواقع قوات الجيش بمديرية الحزم مركز المحافظة، كما حاولت استهداف موكب لمحافظ المحافظة، اللواء العكيمي،

أقرأ أيضا :

عاااجل : قبائل الجنوب تعلن الاستنفار والحرب ضد مليشيا الانتقالي .. وهذا ما يحدث في مناطق "يافع" الآن !

Advertisements

لكنه نجا من الهجمة الصاروخية.

وتساقطت مجاميع حوثية، اليوم السبت، على أطراف قرية الغيل الواقعة في مركز المديرية والذين استغلوا دعم أبناء الأشراف ومتحوثي الجوف من مديريتي مجزر والغيل؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وتسائل ناشطون: هل سيكون مصير اللواء أمين العكيمي مشابهاً للشهيد اللواء عبدالرب الشدادي؟

ويذكر ان اللواء عبدالرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة قد قتل في 7 أكتوبر 2016 بقذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي وهو يتقدم الصفوف في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.. وفي التحقيقات تبين انه ذهب ضحية إستهداف مخطط له داخليا وخارجيا.

حيث قال قائد عسكري، رفض الإفصاح عن اسمه "إن اللواء الشدادي تعرّض للخيانة من قبل مشائخ من قبيلة جهم، حسب زعمه، وأنهم "هم من زوّدوا الحوثيين بموقعه حيث كان يدير المعركة في مكان حصين في النسق الثاني".

